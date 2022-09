Settembre 13, 2022

Milano, 13 set. – (Adnkronos) – “Quello che è successo è un po’ spiazzante… Poi è facile puntare il dito, ma bisogna trovare delle soluzioni migliori in cui ci sia più equilibrio per una migliore decisione finale”. L’allenatore del Milan Stefano Pioli, in conferenza stampa alla vigilia del match di Champions League contro la Dinamo Zagabria, si esprime così sulle polemiche seguite al gol annullato dal Var alla Juventus contro la Salernitana.