Calcio: Pioli, ‘voci su Conte? Non mi danno fastidio ma un po’ mi annoiano’**

Febbraio 2, 2024

Milano, 2 feb. – (Adnkronos) – Le dà fastidio che si parli di Conte per la panchina del Milan? “Fastidio no, un po’ mi annoia. Il calcio moderno è così. In settimana due miei illustri colleghi hanno annunciato 5 mesi prima il loro addio a panchine prestigiose. Noi siamo concentrati sul presente perché pensiamo ci siano ancora possibilità per rendere la stagione positiva”. Così l’allenatore del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match con il Frosinone.