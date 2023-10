Calcio: Pioli, ‘vogliamo cambiare la situazione e lo dimostreremo sul campo’

Ottobre 28, 2023

Milano, 28 ott. – (Adnkronos) – “Sappiamo che arriviamo per la prima volta in stagione da 2 ko consecutivi in due sconti diretti e domani ce ne sarà un altro: abbiamo la voglia di cambiare la situazione e dovremmo dimostrarlo sul campo, stando sul pezzo per 95 minuti”. Così l’allenatore del Milan Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia del match in trasferta con il Napoli. “La prossima partita è sempre una chance, sia nello sport che nella vita; ciò che è successo conta poco, devi vivere il presente e la prossima partita che si affronta è la più importante. Non abbiamo ottenuto ciò che volevamo nelle prime due partite, domani è un’occasione per dimostrare di essere migliori”, aggiunge Pioli.