Calcio: Piqué, ‘i motivi del ritiro? Al Barcellona mi sono sentito fuori posto’

Novembre 10, 2022

Barcellona, 10 nov. -(Adnkronos) – “Prima della stagione ho avuto un incontro con Xavi in ​​cui mi ha detto che sarebbe stato difficile per me ma ho voluto provarci. Le sensazioni ad inizio stagione non erano delle migliori e ho pensato che la pausa di settembre sarebbe stata una buona occasione per prendere una decisione. Il fatto che ci fossero degli infortuni nel mio ruolo ha ritardato la mia decisione, altrimenti avrei lasciato prima. Non ho giocato contro Elche e Valladolid e mi sono sentito fuori posto, così ho preso la decisione di lasciare il club”. Gerard Piqué spiega così, nel corso di un’intervista ad ‘As’ i motivi del suo addio anticipato al Barcellona e al calcio giocato.