Calcio: Piqué lascia il Barcellona, ‘sabato l’ultima al Camp Nou’**

Novembre 3, 2022

Barcellona, 3 nov. – (Adnkronos) – Gerard Piqué lascia il Barcellona con effetto immediato. Sabato sera contro l’Almeria giocherà la sua ultima partita al Camp Nou in maglia blaugrana. Lo ha annunciato lo stesso 35enne difensore catalano con un video sui suoi canali social. “Fin da piccolo non volevo essere un calciatore, volevo giocare nel Barça. Ultimamente ho pensato molto a quel bambino, a quel Gerard. Gli avrei detto che avrebbe coronato tutti i suoi sogni, che avrebbe giocato in prima squadra e avrebbe vinto tutto, che sarebbe stato campione d’Europa e del Mondo, giocando con i migliori calciatori; che sarebbe stato capitano e che avrebbe costruito amicizie durature. Me ne sono andato e sono tornato. Il Barcellona mi ha dato tutto, voi tifosi mi avete dato tutto. E ora che ogni cosa è compiuta, vi annuncio la mia decisione. Ho deciso che è ora di chiudere questo cerchio. Ho sempre detto che dopo il Barça non ci sarebbero state altre squadre, e sarà così. Quella di sabato sarà la mia ultima partita al Camp Nou. Diventerò un tifoso, trasmetterò l’amore per il Barça ai miei figli, come la mia famiglia ha fatto con me. E voi lo sapete: prima o dopo, tornerò. Ci vediamo al Camp Nou”.