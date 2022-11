Novembre 29, 2022

Roma, 29 nov. – (Adnkronos) – “Un grande Presidente è vicino alla squadra quando si vince ma soprattutto si perde. Un grande Presidente è vicino ai giocatori ed è pronto a prendere decisioni sofferte per il bene della squadra. Sono onorato di aver giocato per la Juventus e sono stato fortunato ad aver avuto lei come presidente. Grazie per tutto Pres”. Così su Instagram l’ex centrocampista della Juventus Miralem Pjanic all’indomani delle dimissioni di Andrea Agnelli da presidente della Juventus.