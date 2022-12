Calcio: Polonia, non rinnovato il contratto del ct Michniewicz

Dicembre 22, 2022

Varsavia, 22 dic. – (Adnkronos) – La Federcalcio polacca (Pzpn) ha annunciato che il contratto del commissario tecnico Czesław Michniewicz non sarà rinnovato. Pertanto dall’1 gennaio 2023 la panchina resterà vacante. La Federcalcio polacca ha anche reso noto che inizierà a breve la selezione per il nuovo commissario tecnico, che “dovrà migliorare l’immagine della Nazionale e ricostruire la fiducia dei tifosi”. Michniewicz, 52 anni, era in carica dal 31 gennaio, in tempo per giocare la partita di playoff con la Svezia, decisiva per la qualificazione ai Mondiali di Qatar 2022, dove per la prima volta in 32 anni la Polonia è riuscita a qualificarsi agli ottavi di finale.