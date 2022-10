Calcio: Potter esalta Leao, ‘fa la differenza, in futuro non so cosa accadrà ma è un top player’

Ottobre 4, 2022

Londra, 4 ott. – (Adnkronos) – “Mi ha impressionato positivamente, ogni gara sta facendo la differenza per il Milan soprattutto con i gol”. L’allenatore del Chelsea Graham Potter esalta le qualità dell’attaccante del Milan Rafael Leao alla vigilia del match di Champions League allo Stamford Bridge tra Blues e rossoneri. “E’ un top player, poi quello che sarà in futuro non saprei ma sta giocando davvero bene col Milan”, aggiunge Potter sul 23enne portoghese possibile obiettivo di mercato del Chelsea.