Aprile 8, 2023

Londra, 8 apr. – (Adnkronos) – Accesa discussione, prima dell’inizio del match di Premier League tra Tottenham e Brighton, fra gli allenatori italiani delle due squadra Cristian Stellini e Roberto De Zerbi. Un faccia a faccia fra i due dopo la stretta di mano, in cui più volte De Zerbi ha puntato il dito verso Stellini (vice di Conte, subentrato dopo il suo addio come allenatore degli Spurs fino a fine stagione). Non è ancora chiaro cosa abbia causato questo confronto.