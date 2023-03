Marzo 12, 2023

Londra, 12 mar. – (Adnkronos) – L’Arsenal risponde al Manchester City, vincitore ieri contro il Crystal Palace, superando con un netto 3-0 in trasferta il Fulham in uno dei tanti derby londinesi. La squadra di Arteta chiude la pratica nel primo tempo grazie ai gol di Gabriel al 21′, Martinelli al 26′ e Odegaard al 46′. In classifica i Gunners sono primi con 66 punti, 5 in più dei citizens.