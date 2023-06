Giugno 10, 2023

Roma, 10 giu. – (Adnkronos) – Il futuro di Youri Tielemans continuerà a essere in Premier League. Il centrocampista belga, che non rinnoverà il suo contratto con il Leicester in scadenza il prossimo 30 giugno, secondo quanto anticipato da ‘The Athletic’ ha raggiunto un accordo verbale con l’Aston Villa. Su Tielemans c’era l’interesse di diversi club europei, ma a prevalere è stata la volontà del giocatore che ha voluto fortemente continuare la sua carriera in Inghilterra.