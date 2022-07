Calcio: Premier League, un giocatore in stato di fermo per stupro

Luglio 5, 2022

Londra, 5 lug. – (Adnkronos) – Un calciatore della Premier League, il cui nome non può essere rivelato per motivi legali, è in stato di fermo con l’accusa di stupro. La polizia metropolitana ha confermato a Sky Sports News come il 4 luglio il calciatore in questione sia stato denunciato per violenza sessuale da una donna sui 20 anni di età. L’episodio incriminato sarebbe avvenuto lo scorso mese di giugno. Gli inquirenti, nella loro dichiarazione a Sky, hanno aggiunto che l’uomo è stato prelevato a un indirizzo del quartiere di Barnet, nel nord di Londra, e si trova attualmente in custodia dalla polizia, dove rimarrà anche oggi pomeriggio mentre si indaga sulle circostanze.