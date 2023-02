Calcio: Premier, proprietario Liverpool esclude la vendita del club

Febbraio 21, 2023

Londra, 21 feb. (Adnkronos) – Il proprietario del Liverpool John Henry ha insistito sul fatto che il club non è in vendita, ma ha detto che sta cercando di attirare possibili investitori. Parlando nella pubblicazione statunitense, il Boston Sports Journal, il fondatore del Fenway Group, che possiede anche i Boston Red Sox di baseball e i Pittsburgh Penguins della National Hockey League (Usa), è stato interrogato sul futuro del gruppo in Inghilterra. “Rimarremo in Inghilterra per sempre? No. Stiamo vendendo LFC (Liverpool Football Club)? No”, ha risposto Henry, che ha acquistato il Liverpool per 300 milioni di sterline nel 2010. “Stiamo parlando con gli investitori di LFC? Sì. Succederà qualcosa? Credo di sì, ma non sarà una vendita. Abbiamo venduto qualcosa negli ultimi 20 e più anni?”, ha commentato.

L’annuncio è arrivato in un momento in cui un membro della famiglia reale del Qatar ha lanciato ufficialmente un’offerta per il Manchester United, mentre il Newcastle United è stato acquistato da un’offerta sostenuta dall’Arabia Saudita nell’ottobre 2021. Con un prezzo di circa cinque miliardi di sterline la quotazione per il Manchester United, è chiaro che Henry sarebbe in grado di chiedere molto di più dei 300 milioni che ha investito per acquistare il Liverpool nel 2010 se volesse vendere. Il Liverpool è attualmente ottavo in Premier League e martedì sera affronterà il Real Madrid nell’andata degli ottavi di finale di Champions League.