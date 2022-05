Calcio: presidente Afc, ‘famiglia pallone asiatico accoglie con favore candidatura Infantino’

Maggio 7, 2022

Roma, 7 mag. – (Adnkronos) – Il presidente della Fifa Gianni Infantino ha recentemente annunciato la sua intenzione di candidarsi per la rielezione nel 2023 e Shaikh Salman, presidente dell’Afc, ha accolto con tutto il cuore la candidatura.

“L’Afc e la famiglia del calcio asiatico accolgono con favore la rielezione del presidente Infantino e posso assicurargli oggi che saremo uniti dietro la sua candidatura. Il presidente Infantino ha fornito una leadership ispiratrice al calcio asiatico e mondiale in un momento di profonda crisi e gli siamo grati per il suo costante sostegno alla famiglia del calcio asiatico”, ha aggiunto il presidente dell’Afc. Presiedendo la decima riunione del Comitato Esecutivo dell’AFC a Dushanbe, in Tagikistan, la prima in assoluto che si terrà nella nazione dell’Asia centrale, Salman ha spiegato che “la pandemia ha messo alla prova la nostra determinazione come mai prima d’ora, ma la famiglia del calcio asiatico ha continuato a mostrare un’incredibile unità per superare le grandi avversità”.