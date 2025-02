Calcio: prima udienza lampo per processo ultrà, si torna in aula 20 marzo

20 Febbraio 2025

Milano, 20 feb. (Adnkronos) – Prima udienza ‘lampo’ nel processo immediato, con rito ordinario, per i tifosi rossoneri Christian Rosiello, ex bodyguard del rapper Fedez (estraneo ai fatti), Riccardo Bonissi e Francesco Lucci, fratello del capo della Sud, accusati di associazione per delinquere finalizzata a estorsioni e pestaggi. Gli altri imputati dell’inchiesta milanese ‘Doppia curva’ – tra cui Luca Lucci e gli interisti Andrea Beretta e Marco Ferdico – hanno scelto l’abbreviato che inizierà invece il prossimo 4 marzo.

In aula il pm di Milano Paolo Storari ha espresso la contrarietà all’ammissione delle telecamere per evitare “il processo mediatico” e comunque di non inquadrare gli imputati, richiesta a cui si sono associati gli stessi indagati e su cui i giudici della sesta sezione penale del tribunale di Milano si esprimeranno nella prossima udienza fissata per il 20 marzo. Udienza in cui la corte dovrà decidere anche sull’ammissione delle parti civili – Milan e Lega Serie A – che hanno lamentato danni di immagini e la necessità di ripristinare i valori della legalità.

Deciso infine il calendario: dopo l’udienza del 20 marzo, si torna in aula il primo e il 17 aprile, il 20 e 29 maggio, quindi con quattro date a giugno (5, 10, 17 e 25). Nella prossima udienza ci sarà il primo testimone dell’accusa, quindi pm e difesa, rappresentata dall’avvocato Jacopo Chiappetta, cercheranno di snellire la lista testimone e di trovare un accordo sull’acquisizione di verbali, intercettazioni e trascrizioni.