Calcio: procuratore Osimhen, ‘vuole solo il Napoli’

Ottobre 17, 2022

Napoli, 17 ott. – (Adnkronos) – Le goleade nelle notti magiche di Champions, il primo posto in classifica, le 10 vittorie consecutive tra campionato e coppa, nulla sembra turbare il momento felice del Napoli. A ulteriore conferma della serenità dell’ambiente arrivano anche le parole del procuratore di Osimhen, Roberto Calenda, che a Radio Kiss Kiss ha ribadito la volontà del giocatore: “Osimhen vuole il Napoli e giocare con i compagni la Champions che si è conquistato sul campo”. L’attaccante si trova bene a Napoli e vuole restare, nonostante le sirene internazionali. Come spiega il procuratore: “Non lo scopriamo ora che Osimhen è oggetto del desiderio di tantissime squadre, ma le cose si fanno in tre: chi vende, chi compra e il giocatore. Già in estate abbiamo parlato chiaro e niente è cambiato. Qualcuno avrà altri interessi a fare uscire certe voci ma noi siamo sempre stati chiari: Osimhen vuole il Napoli. Ha un accordo a lungo termine ma anche se il mercato è dinamico la nostra volontà è di fare bene con il Napoli”.