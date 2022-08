Calcio: proseguono i contatti tra Juve ed Eintracht per Kostic, si può chiudere domani

Agosto 8, 2022

Roma, 8 ago. – (Adnkronos) – La Juventus continua a lavorare per portare Filip Kostic a Torino. Il 29enne esterno sinistro serbo al momento è la priorità del club bianconero, che vuole regalare un giocatore con le sue caratteristiche all’allenatore Massimiliano Allegri. Secondo Sky Sport anche nella giornata di lunedì ci sono stati nuovi contatti tra Juve, Eintracht Francoforte e Lucci (agente del giocatore e intermediario tra le parti): i due club sono sempre più vicini, ma ancora non è stata trovata l’intesa totale che difficilmente arriverà in giornata. Motivo per il quale la Juventus continua a lavorare per cercare di trovare l’accordo nella giornata di martedì.