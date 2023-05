Calcio: Psg, brasiliano Marquinhos prolunga il contratto fino al 2028

Maggio 19, 2023

Parigi, 19 mag. (Adnkronos) – Il difensore brasiliano Marquinhos ha prolungato il suo contratto con il Paris Saint-Germain fino a giugno 2028, come ha comunicato il club francese. “Il Paris Saint-Germain ha sempre mostrato fiducia in me, e anch’io ho molta fiducia in questo club. Sono convinto che continueremo a fare grandi cose insieme negli anni a venire”, ha detto il giocatore. Marquinhos si è trasferito al Psg dalla Roma nel 2013 all’età di 19 anni. Durante le sue nove stagioni a Parigi finora, ha vinto sette scudetti francesi.

Il mese scorso, ha giocato la sua 400esima partita ufficiale con il Psg contro il Nizza ed è il terzo giocatore con più presenze con il club, dietro a Jean-Marc Pilorget (435) e al compagno di squadra Marco Verratti (413). “Fin dal primo giorno, ha mostrato grande dedizione e spirito vincente, lottando sempre per la maglia del Paris Saint-Germain. So che avremo molti altri successi insieme mentre la storia di Marquinhos continua con il Psg”, ha detto il presidente Nasser Al-Khelaifi.