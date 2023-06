Calcio: Psg, Galtier verso l’esonero, al suo posto Nagelsmann

Giugno 8, 2023

Parigi, 8 giu. – (Adnkronos) – Mini-rivoluzione in casa Psg. Definiti gli addii di Lionel Messi e Sergio Ramos, il club francese si appresta anche a cambiare allenatore. Sebbene l’addio a Cristophe Galtier non sia stato ancora ufficializzato, la dirigenza lavora per trovare un nuovo mister che possa raggiungere la tanto agognata Champions League. Il nome individuato, secondo quanto riporta Sky Sport, è quello di Julian Nagelsmann, l’enfant prodige rimasto libero dallo scorso marzo. Le due parti hanno ripreso i contatti e ci sono stati passi in avanti per arrivare a un’intesa definitiva. La vittoria del campionato non è, dunque, bastata a Galtier che sarà a breve esonerato dai parigini dopo una sola stagione.

L’allenatore paga i cattivi risultati in Europa, dove è stato eliminato agli ottavi. È reduce da una stagione ancora più complicata Nagelsmann, esonerato a sorpresa a marzo – durante l’ultima sosta per le Nazionali – dal Bayern Monaco: arrivato in Baviera nel 2021, ha chiuso la sua esperienza con una media di 2.31 punti a giornata. È stato contattato anche dal Tottenham, proposta rimandata al mittente: il suo futuro potrebbe essere all’ombra della Tour Eiffel.