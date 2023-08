Calcio: Psg, Sergio Rico dimesso dall’ospedale

Agosto 18, 2023

Roma, 18 ago. – (Adnkronos) – Buone notizie per Sergio Rico. Il portiere, rimasto vittima di un incidente a cavallo lo scorso maggio e finito in coma per quasi un mese, ha lasciato l’ospedale in compagnia della moglie e può finalmente tornare in maniera graduale alla normalità. Classe 1993 e sotto contratto per un altro anno con il Psg, lo spagnolo aveva riportato un trauma cranico a El Rocío in Andalusia ed era stato trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale Virgen del Rocío di Siviglia. Le condizioni erano state gravissime fin dall’inizio, ma per fortuna dopo lunghe settimane il suo calvario è finito. L’uscita dall’ospedale del portiere ha ovviamente fatto felici i suoi compagni di squadra e non solo. “L’immagine che tutti volevamo vedere! – ha scritto sui propri account social il Siviglia, postando la foto del portiere con la moglie Alba Silva -. Sergio Rico lascia l’ospedale Virgen del Rocío e viene dimesso”. Un pensiero gli è stato rivolto anche da quello che è il suo attuale allenatore al Psg, Luis Enrique: “Gli auguro la migliore guarigione – ha detto in conferenza stampa il connazionale -, Voglio che sappia che tutti supportiamo sia lui che la sua famiglia”.