Calcio: Psg, trauma cranico per portiere Sergio Rico dopo caduta da cavallo, condizioni preoccupanti

Maggio 28, 2023

Parigi, 28 mag. (Adnkronos) – Il portiere del Psg Sergio Rico ha subito un grave incidente a cavallo questa domenica mattina in Spagna. Secondo diversi media spagnoli, sarebbe ricoverato in ospedale a Siviglia con un trauma cranico e in condizioni preoccupanti. Mentre era in compagnia della moglie, vicino a El Rocio (provincia di Huelva), il suo cavallo è stato colpito da un altro animale. Sono ancora in corso gli esami per dare una prima diagnosi ma secondo i primi elementi la sua situazione è ritenuta molto preoccupante. È caduto di testa ed è stato trasportato in aereo in ospedale.

Il portiere, nativo di Siviglia, era in panchina sabato a Strasburgo, dove il Psg ha vinto ufficialmente il suo 11esimo scudetto (1-1). Ai giocatori sono stati concessi due giorni di ferie e, come di consueto in tali circostanze, molti di loro sono andati all’estero. Al termine della partita, Rico è decollato con un volo privato verso il sud della Spagna. Fervente credente – è un grande assiduo frequentatore delle processioni andaluse – dove doveva in particolare partecipare ad un pellegrinaggio.