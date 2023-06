Calcio: Puma e Lega Serie A presentano Orbita, il pallone ufficiale della stagione 2023/24

Giugno 14, 2023

Roma, 14 giu. (Adnkronos) – “Puma e Lega Serie A presentano oggi il Puma Orbita Serie A, il pallone ufficiale 2023/24 per la Serie A Tim, Coppa Italia Frecciarossa, EA Sports Supercup e competizioni Primavera 1 Tim”. Così Puma e Lega Serie A in una nota: “I tifosi idolatrano i giocatori di calcio, li vedono come icone e modelli ispirazionali e per avvicinarsi a loro acquistano i loro scarpini, ne imitano le abilità, lo stile e le esultanze -prosegue il comunicato-. Tuttavia, c`è una cosa che ancora manca per giocare come i migliori giocatori di Serie A: il pallone Orbita. Non è solo un pallone da calcio o un accessorio, è la chiave per migliorare il livello di gioco. In Italia, la missione di Orbita è trasformare in realtà i sogni di tutti coloro che vogliono essere giocatori professionisti come i loro idoli, condividendo la gioia di giocare, che è la pura essenza del calcio. Per presentare il nuovo pallone Orbita Serie A, il Global Sports Brand ha realizzato la campagna ‘Play It Like’ che ha come protagonisti due campioni Pums: Alessandro Bastoni e Olivier Giroud. Il nuovo pallone da gioco per la Serie A è ispirato al ricco heritage italiano nel motorsport che, proprio come il calcio, unisce persone di diverso status sociale e provenienza, accomunate dalla passione per la propria squadra. Per 90 minuti, l`amore per il gioco colma ogni gap, mette in contatto persone sconosciute e le differenze svaniscono”.

“Il pallone Puma Orbita Serie A è caratterizzato da grafiche audaci e impattanti che si traducono in una configurazione unica di 12 grandi pannelli a forma di stella, per offrire un numero ridotto di cuciture, consentendo una migliore connessione con il pallone. L’Orbita Fifa Quality Pro utilizza una tecnologia all`avanguardia per creare una sfera ottimale che mantenga la sua forma e consenta un minore assorbimento di acqua. Viene infatti aggiunta una schiuma Poe per aumentare la sensibilità al tocco, fornendo una sensazione più solida e una migliore consistenza del rimbalzo. Inoltre, la superficie in Pu 3D testurizzato da 1,2 mm migliora l`aerodinamica e aumenta la resistenza all`abrasione e all`usura, prolungando la durata. Il pallone è dotato anche di una vescica in gomma e di una valvola Pal (Puma Air Lock) per una ritenzione d`aria e un rimbalzo ottimali. Il pallone da gioco Puma Orbita Serie A 2023/24 sarà disponibile, a partire dal 14 giugno, su Puma.com e presso selezionati retailer”, conclude la nota.