Calcio: qual. Europei U21, Italia-Lettonia 2-0**

22 Marzo 2024

Cesena, 22 mar. (Adnkronos) – Allo stadio “Dino Manuzzi” di Cesena l’Italia si impone 2-0 sulla Lettonia, nella sfida valida per la 6a giornata delle qualificazioni al prossimo Campionato Europeo Under 21, in programma in Slovacchia nel 2025. Gli Azzurrini di Carmine Nunziata, al comando del girone A con 14 punti, davanti all’Irlanda con 13, hanno avuto la meglio grazie ai gol di Casadei al 32′ e di Fabbian al 79′. Martedì a Ferrara la sfida alla Turchia.