Settembre 12, 2023

Roma, 12 set. (Adnkronos) – Successo importante per l’Italia Under 21 di Nunziata che vince in trasferta contro la Turchia. Nella seconda gara di qualificazione agli Europei Under 21, gli azzurrini si sono imposti 2-0 grazie alle reti di Miretti al 48′ e di Nasti al 79′.