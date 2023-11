Calcio: qualificazioni Euro 2024, Italia-Macedonia del Nord 3-0 dopo il primo tempo

Novembre 17, 2023

Roma, 17 nov. – (Adnkronos) – L’Italia conduce 3-0 sulla Macedonia del Nord alla fine del primo tempo del match valido per il gruppo C di qualificazione a Euro 2024, in corso di svolgimento allo stadio Olimpico di Roma. Per gli azzurri in gol Darmian al 17′ e Chiesa, autore di una doppietta al 41′ e al 47′. Al 40′ Jorginho si fa parare un calcio di rigore.