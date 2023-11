Calcio: qualificazioni Euro 2024, Italia-Macedonia del Nord 5-2**

Novembre 17, 2023

Roma, 17 nov. – (Adnkronos) – L’Italia batte 5-2 la Macedonia del Nord in un match del gruppo C delle qualificazioni a Euro 2024, disputato allo stadio Olimpico di Roma. Per gli azzurri a segno Darmian al 17′, doppietta di Chiesa al 41′ e al 47′, Raspadori all’81’ ed El Shaarawy al 93′. Per gli ospiti due reti di Atanasov al 52′ e al 74′. Nell’altra partita del girone vittoria dell’Inghilterra per 2-0 su Malta. In classifica inglesi primi e già qualificati con 19 punti, poi Italia e Ucraina a quota 13, Macedonia a 7 e Malta fanalino di coda senza punti.