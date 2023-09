Calcio: qualificazioni Euro 2024, per bookie azzurri favoriti contro la Macedonia del Nord

Settembre 8, 2023

Roma, 8 set. – (Adnkronos) – Sabato 9 settembre comincia l’era di Luciano Spalletti sulla panchina della Nazionale, con una partita subito importante: la trasferta di Skopje contro la Macedonia del Nord, valida per le qualificazioni a Euro 2024. Una sfida che vede favorito il segno «2», proposto a 1,29 e 1,30 rispettivamente dai betting analyst di Scommessemania e William Hill. Lontano il segno «1», a quota 11, mentre il pareggio oscilla tra 5 e 5,40. Gli analisti spingono per un’Italia a porta inviolata, con il No Goal a 1,60 e il Goal a 2,25, mentre c’è più equilibrio tra Over e Under, rispettivamente a 1,80 e 1,90. Ecco, quindi, che nel mercato dei risultati esatti spicca lo 0-2 a 5 e lo 0-1 a 5,80, mentre lo 0-3 paga 7,50 volte la posta. Tanta curiosità per sapere anche chi sarà il primo marcatore dell’era Spalletti: favorito per andare in rete è Ciro Immobile a 2,20 contro il 2,30 di Mateo Retegui, mentre leggermente più staccati, a 3, ecco Lorenzo Pellegrini, Giacomo Raspadori e Nicolò Zaniolo.