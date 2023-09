Calcio: qualificazioni Europeo Under 21, Lettonia-Italia 0-0 (2)

Settembre 8, 2023

(Adnkronos) – Nunziata, costretto a fare a meno di Turicchia e Baldanzi, ha iniziato il match con Zanotti, Ghilardi, Pirola e Ruggeri davanti a Desplanches; Bove, Prati e Casadei in mezzo al campo con Miretti dietro Oristanio e Nasti. La prima occasione l’ha creata Casadei, mvp dell’ultimo Mondiale Under 20: sull’angolo di Miretti, il centrocampista del Leicester ha colpito il pallone con la coscia senza però trovare la porta. Altra conclusione italiana con Bove: destro a giro largo alla sinistra di Beks, bravo invece al 28′ sull’incursione di Oristanio, perfettamente servito da Miretti. Alla ricerca di una velocità di palla e di esecuzione che questa fase di stagione non può ancora garantire, l’Italia si è affidata ancora a un tiro dalla distanza di Bove prima dell’intervallo: anche in questo caso, palla fuori di un metro.

Al 53′, primi due cambi per Nunziata: fuori Oristanio e Nasti, dentro Esposito e Colombo e nuova coppia d’attacco. Poco dopo, però, l’Italia ha rischiato di subire gol con un calcio di punizione di Vapne, che ha colpito il palo alla destra di Desplanches. Al quarto d’ora, dentro anche Ndour al posto di Miretti. Al 70′, proprio Colombo di testa ha provato a girare senza successo in porta un cross da sinistra di Ruggeri; pericoloso, poi, anche l’altro neoentrato Esposito, che non ha trovato lo specchio della porta su cross da calcio d’angolo di Prati. Altro colpo di testa, stavolta di Casadei, all’82’, su cross di Ruggeri: palla alta. L’Italia ha provato a spingere fino all’ultimo minuto, ma al 92′ Ndour ha trovato la respinta con i piedi di Beks, che ha evitato la sconfitta alla Lettonia e negato la vittoria agli Azzurrini.