Calcio: qualificazioni Europeo Under 21, Svezia-Italia 1-1**

Giugno 9, 2022

Helsingborg, 9 giu. -(Adnkronos) – Pareggio per 1-1 tra Svezia e Italia nel match del gruppo F di qualificazione al campionato europeo Under 21 disputato a Helsingborg. Al vantaggio dei padroni di casa con Gustavsson al 9′ replica Rovella su rigore al 58′. Nel finale i gialloblù restano in dieci per l’espulsione di Holm all’88’. Nella classifica del girone gli azzurrini sono primi con 21 punti, 2 in più dell’Irlanda e tre in più della Svezia. Martedì alle 17.30 ad Ascoli sfida decisiva contro l’Irlanda: ai ragazzi di Nicolato basterà un pareggio per qualificarsi.