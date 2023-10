Calcio: qualificazioni mondiali, Brasile ko 2-0 in Uruguay e infortunio al ginocchio per Neymar

Ottobre 18, 2023

Montevideo, 18 ott. -(Adnkronos) – L’Uruguay batte 2-0 il Brasile a Montevideo in un match della quarta giornata delle qualificazioni sudamericane al mondiale 2026. Allo stadio del ‘Centenario’ la ‘celeste’ si impone grazie ai gol di Darwin Nunez al 42′ e Nicolas De La Cruz al 77′. A rendere ancora più amara la serata verdeoro l’infortunio al ginocchio capitato a Neymar nei minuti finali della prima frazione. Il capitano della Selecao è uscito in barella. In classifica le due squadre sono appiate al 2° posto con 7 punti insieme al Venezuela, dietro l’Argentina capolista a punteggio pieno a quota 12.