Calcio: qualificazioni mondiali, l’Arabia Saudita di Mancini vince 2-0 in Giordania

Novembre 21, 2023

Roma, 21 nov. – (Adnkronos) – Buona anche la seconda per l’Arabia Saudita di Roberto Mancini nelle qualificazioni al mondiale 2026. Dopo il 4-0 rifilato al Pakistan, i ‘falconi verdi’ si impongono 2-0 in Giordania grazie alla doppietta di Al-Shehri. Arabia Saudita a punteggio pieno con 6 punti, due in più del Tagikistan che ha travolto 6-1 il Pakistan.