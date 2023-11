Calcio: qualificazioni mondiali, per bookie facile esordio Arabia Saudita contro Pakistan

Novembre 15, 2023

Roma, 15 nov. – (Adnkronos) – La prima giornata del girone di qualificazione per i prossimi Mondiali in Canada, Messico e USA potrebbe essere l’occasione giusta per Roberto Mancini per centrare la prima vittoria sulla panchina dell’Arabia Saudita. Ipotesi molto plausibile secondo gli analisti di Sisal e 888sport, che propongono a 1,01 la squadra dell’ex ct azzurro contro il Pakistan, vincente invece a 20; segno «X» offerto a 18. Portare a casa i tre punti con un risultato rotondo potrebbe affievolire il malcontento generatosi dopo le prime uscite targate Mancini, per un complessivo di un pareggio e tre sconfitte dall’inizio della sua avventura. Nel match di domani i bookie puntano su una goleada casalinga: proposta a 1,60 l’opzione “altro”, che prevede almeno cinque gol realizzati da una delle due squadre; segue a 11 il 4-0, e a 12,50 il 3-0. Sul piano dei gol, si parte dall’Over 3,5, in netto vantaggio a 1,11 rispetto all’Under, fissato a 5.