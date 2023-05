Calcio: quote Conference League, Fiorentina favorita sul Basilea

Maggio 10, 2023

Roma, 10 mag. (Adnkronos) – La Fiorentina torna a giocare una semifinale europea a otto anni di distanza dall’ultima volta: allora fu Europa League, mentre questa volta si tratta di Conference League, dove la Viola affronterà il Basilea al “Franchi” nel match di andata. Percorso notevole degli uomini di Vincenzo Italiano, fin qui, e anche questa volta le quote sono tutte dalla parte dei gigliati per provare a ipotecare il passaggio del turno, verso una finale che, in Europa, manca da 33 anni: secondo i betting analyst di Newgioco e 888sport, il segno «1» si assesta a 1,40, nettamente favorito rispetto al «2», tra 7,40 e 7,50; il pareggio, infine, paga tra le 4,90 e le 5 volte la posta giocata.

Entrambe le squadre hanno una media alta di gol segnati a partita (2,12 i gol segnati in media dalla Fiorentina in casa, 1,53 quella del Basilea in trasferta), ed ecco quindi che l’Over si attesta a 1,60, in vantaggio sull’Under, a 2,20. Maggiore equilibrio nella giocata Goal/No Goal, con il Goal che vale 1,82, mentre il No Goal 1,90. In pole per iscriversi al tabellino dei marcatori, ecco Cabral, ex di giornata, e Jovic: un gol di uno dei due, in testa alla classifica dei cannonieri di competizione, si gioca rispettivamente a quota 2,15 e 2,38.