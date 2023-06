Calcio: Radrizzani, ‘orgogliosi di aver salvato la Samp, vogliamo riportare emozioni e gioia’

Giugno 28, 2023

Genova, 28 giu. – (Adnkronos) – “Siamo felici di essere a Genova. Abbiamo lavorato per cinque settimane, siamo riusciti a salvare la Samp da un rischio fallimento, siamo molto orgogliosi di questo traguardo, ma in realtà è solo l’inizio”. Lo dice il nuovo proprietario della Sampdoria, insieme a Matteo Manfredi, Andrea Radrizzani, nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore Andrea Pirlo. “Nel breve termine abbiamo ancora molte difficoltà, abbiamo ereditato una società con diverse situazioni critiche e siamo impegnati per cercare di ristrutturare un’azienda gestita male negli ultimi anni -aggiunge Radrizzani-. Vogliamo anche dare positività e obiettivi: mi viene in mente la Samp degli anni 90, il mio obiettivo è riportare emozioni e gioia. Ci sono caratteristiche di quella Samp che vogliamo far rivivere”.