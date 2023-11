Calcio: Rafaela Pimenta, ‘Haaland vale 200 mln? Mi piace, ma vale un miliardo come giro affari’

Novembre 22, 2023

Roma, 22 nov. (Adnkronos) – “Aiuta dare un prezzo ad un giocatore? Si deve dare un prezzo quando si firma contratto per la clausula, così siamo tutti più tranquilli. Ma se dico che Haaland ha un valore di un miliardo, non sto dicendo che la clausula varrò un miliardo, ma che tutto quello che gira intorno a lui varrà un miliardo, non che il trasferimento avrà il prezzo di un miliardo. Haaland vale 200 milioni? Mi piace…”. Lo ha detto l’agente Rafaela Pimenta al Social Football Forum.