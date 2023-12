Calcio: Ramadani spinge Lecce verso salvezza, in quota sempre più a rischio Empoli e Salernitana

Dicembre 20, 2023

Roma, 20 dic. – (Adnkronos) – Dopo quattro pareggi consecutivi il Lecce ha ritrovato la vittoria in casa contro il Frosinone. Il gol decisivo di Ramadani spinge i pugliesi fuori dalla zona calda della classifica, a otto punti di vantaggio sul terzultimo posto. Nelle previsioni di Newgioco e Scommessemania l’ipotesi retrocessione sale da 5 a 6, stessa quota dei gialloblù guidati da Di Francesco. L’indiziata principale per la discesa in Serie B, in lavagna a 1,20, è sempre la Salernitana, che a Bergamo ha incassato il terzo ko di fila e si ritrova fanalino di coda con soli otto punti. Segue in quota a 1,70 l’Empoli, che dopo la prestigiosa vittoria al Maradona ha collezionato solo due punti nelle ultime quattro giornate. Stabile a 2 la quota del Cagliari, mentre si sale a 3,20 per l’Udinese, che contro il Sassuolo ha subito l’ennesima rimonta tra le mura amiche. Meno probabile secondo i bookie la retrocessione dei neroverdi o del Genoa, che si affronteranno nel prossimo turno di campionato per smuovere una classifica che le vede appaiate a 16 punti e in grande difficoltà nelle ultime settimane: il Grifone in Serie B si gioca a 5, mentre la squadra di Dionisi a 7,50.