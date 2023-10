Ottobre 20, 2023

Cagliari, 20 ott. – (Adnkronos) – “Sono ragazzi giovani, hanno tanto tempo libero e si annoiano. Mi metto nei panni dei genitori, che per quanto si impegnano, non conosceranno mai bene i propri figli. Io non ho mai giocato neanche una colonna della schedina. Mi dispiace per questi giovani che si buttano via nonostante un futuro importante”. Così l’allenatore del Cagliari, Claudio Ranieri, in conferenza stampa a due giorni dal match con la Salernitana, in merito al caso scommesse.