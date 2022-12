Calcio: ranking Fifa, Brasile leader davanti all’Argentina, Italia perde due posti ed è 8/a

Dicembre 22, 2022

Zurigo, 22 dic. – (Adnkronos) – L’Italia perde due posizioni nel ranking Fifa, aggiornato dopo gli ultimi Mondiali. Nonostante l’uscita ai quarti di finale, il Brasile si mantiene al comando mentre i campioni dell’Argentina guadagnano una posizione e si ritrovano in piazza d’onore davanti alla Francia. Il Belgio scivola al quarto posto davanti a Inghilterra, Olanda e Croazia. Grande balzo in avanti per il Marocco semifinalista, dal 22° all’11° posto. +11 anche per l’Australia, dal 38° al 27° posto. Questa la top ten: 1. Brasile; 2. Argentina; 3. Francia; 4. Belgio; 5. Inghilterra; 6. Olanda; 7. Croazia; 8. Italia; 9. Portogallo; 10. Spagna.