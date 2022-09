Calcio: Raspadori, ‘sono ambizioso, passaggio al Napoli per mettermi in difficoltà’

Settembre 20, 2022

Firenze, 20 set. – (Adnkronos) – “Sicuramente passare al Napoli è stato un grandissimo cambiamento, era quello che cercavo. Pur essendo giovane volevo mettermi in difficoltà, per il mio percorso era importante”. Così Giacomo Raspadori in merito al suo passaggio dal Sassuolo al Napoli la scorsa estate. “Sono sempre stato un ragazzo molto ambizioso e sto vivendo tutto con equilibrio, è la cosa più importante sia dopo un successo che dopo un insuccesso”, aggiunge il 22enne attaccante in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale a Coverciano.