Calcio: Real Madrid, lesione al retto femorale per Arda Guler e almeno 3 settimane di stop

Settembre 26, 2023

Madrid, 26 set. – (Adnkronos) – Ancora uno stop per Arda Guler. Il 18enne attaccante turco del Real Madrid si è di nuovo infortunato e deve così ancora una volta rinviare il suo debutto con la ‘camiseta blanca’ in gare ufficiali. “Dopo gli accertamenti effettuati al nostro giocatore Arda Guler dallo staff medico del Real Madrid, è stata diagnosticata una lesione al muscolo retto femorale sinistro”, spiega il club 14 volte campione d’Europa con una nota sul proprio sito ufficiale.

Lo scorso 6 luglio, il Real Madrid aveva ufficializzato l’acquisto di Arda Guler dal Fenerbahce per 20 milioni di euro più 10 di bonus, oltre a una percentuale sulla futura rivendita del 20% e un contratto fino al giugno 2029. Pochi giorni dopo però il primo stop: infortunio al menisco, operazione il 14 agosto e prognosi di circa un mese e mezzo. Quando tutto sembrava essere alle spalle, ecco la lesione al retto femorale. Per lui almeno altre tre settimane di stop, per Ancelotti ancora un po’ di attesa prima di poterlo mettere in campo.