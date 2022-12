Dicembre 15, 2022

Madrid, 15 dic. – (Adnkronos) – Colpo di mercato per il futuro del Real Madrid. I ‘blancos’ hanno raggiunto un accordo con il Palmeiras per il trasferimento della nuova stella del calcio brasiliano, Endrick. Il giocatore approderà in Spagna nell’estate del 2024, quando raggiungerà la maggiore età. Fino ad allora, continuerà la sua formazione nel club brasiliano e si recherà a Madrid nei prossimi giorni per visitare le strutture del club.