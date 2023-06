Calcio: Real, Vinicius accoglie Bellingham, ‘benvenuto nella miglior squadra del mondo’

Giugno 14, 2023

Roma, 14 giu. (Adnkronos) – Quest’oggi è arrivata l’ufficialità del trasferimento di Jude Bellingham al Real Madrid. Il club madrileno ha infatti diramato un comunicato per annunciare l’acquisto del 19enne e la presentazione, prevista per domani alle ore 12.00 a Madrid. Uno degli uomini più rappresentativi della squadra presente e futura, Vinicius Junior, che ha appena ereditato la ‘camiseta’ numero 7, ha voluto mandare un messaggio di benvenuto ai Blancos per il centrocampista inglese: “Benvenuto nella migliore squadra del mondo”, è il testo pubblicato sui social dal brasiliano, taggando il nuovo compagno.