Calcio: Reggina riparte dalla Serie D, si chiamerà Fenice Amaranto

Settembre 12, 2023

Roma, 12 set. – (Adnkronos) – La Fenice Amaranto ripartirà dalla Serie D. La società, nata dalle ceneri della Reggina che non è riuscita a iscriversi al campionato di B, ha completato l’iter per essere presente al torneo dilettantistico in sovrannumero. Dopo la qualificazione ai playoff nell’ultima Serie B, la Reggina ha mancato l’iscrizione al torneo cadetto. Una vera e propria battaglia legale portata avanti da Felice Saladini, proprietario da giugno 2022, per scongiurare il verdetto negativo anche al Consiglio di Stato, ultimo grado di giudizio disponibile e che ha sancito la ripartenza dai dilettanti. La Reggina cambia nome per una regola della Figc, che non consente alle società che hanno nomi unici e distintivi (vedi Sampdoria, Juventus, Fiorentina), di avere la stessa denominazione dopo un fallimento.