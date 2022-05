Calcio: Renzi, ‘bravo Milan, molto felice dell’ennesima impresa di Nicola’

Maggio 23, 2022

Roma, 23 mag (Adnkronos) – “Nell’anno in cui la Fiorentina torna in Europa (evviva!) dobbiamo dire bravo al Milan di Stefano Pioli e di Paolo Maldini. Un abbraccio grande a Davide Nicola mister della Salernitana: un grande allenatore ma soprattutto un uomo vero. Sono molto felice dell’ennesima impresa disperata della sua carriera!”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews.

“E che meraviglia anche il finale da cardiopalma della Premier League, con la vittoria del Manchester City che pure a un quarto d’ora dalla fine perdeva 2-0 in casa. Inutile girarci attorno: per me il calcio rimane il gioco più bello del mondo”, aggiunge il leader di Iv.