Calcio: respinto ricorso per Mourinho, Roma entra in silenzio stampa

Marzo 10, 2023

Roma, 10 mar. (Adnkronos) – La Roma non farà parlare alcun tesserato nelle due partite in cui dovrà fare a meno del proprio allenatore. Quindi contro il Sassuolo e nel derby con la Lazio non parlerà alcun tesserato nè prima nè dopo i due match. Questa la risposta del club giallorosso dopo che è stato respinto il ricorso per la squalifica di due giornate da parte del giudice sportivo del tecnico portoghese Josè Mourinho. La Roma reputa che non potrà contare sul proprio tecnico “ingiustamente” ed ha deciso per questa forma di protesta. Da quanto emerge dal club giallorosso, infatti, non solo non aveva mai fatto ricorso ogni volta che l’allenatore o un membro dello staff era stato squalificato in questa stagione, ma erano emersi tutti gli elementi che avevano messo in luce, secondo quanto si apprende, la grave mancanza di rispetto nei confronti dell’allenatore. La società giallorossa è compatta intorno al suo allenatore e intende mandare un segnale chiaro per quella che reputano una “ingiustizia subita”. Ovviamente i tesserati parleranno prima e dopo la partita contro la Real Sociedad per rispetto verso la Uefa.