Calcio: riparte l’Integrity Tour della Serie C

Novembre 7, 2023

Firenze, 7 nov. – (Adnkronos) – Oggi, con una call conference alla quale hanno partecipato tutti i club di Lega Pro, si è tenuta l’apertura del progetto Integrity Tour 2023/24. Dal 2011, la Lega Pro è in prima linea nella lotta al match fixing, lo fa attraverso il monitoraggio di Sportradar su tutte le gare di Serie C e la formazione sul fenomeno delle frodi nelle competizioni sportive dei ragazzi del settore giovanile e dei calciatori professionisti di tutti i club con l’Integrity Tour. Gli incontri dell’Integrity Tour con i club della “Serie C Now”, che hanno la condivisione con Sportradar e il prezioso supporto di AIC, ripartiranno nelle prossime settimane.

“La Lega Pro crede nell’Integrity Tour come importante strumento per contrastare il match fixing. Siamo arrivati alla dodicesima edizione, consolidando il valore di un lavoro certosino di formazione di calciatori e dirigenti sui rischi che corrono, dando loro gli strumenti adatti per combattere un fenomeno così negativo. L’integrità sportiva è fondamentale e la regolarità delle gare deve rimanere un valore intoccabile” dice il presidente della Lega Pro Matteo Marani.

“L’incontro con i calciatori e con gli staff tecnici e dirigenziali è diventata un’importante consuetudine- ha dichiarato Marcello Presilla, Responsabile Integrity per l’Italia di Sportradar AG -La formazione, l’informazione e la prevenzione sui rischi che si corrono in caso di match fixing o di violazioni in materia di betting sono elementi essenziale di difesa contro le ingerenze della criminalità, e a tutela della propria carriera. All’Integrity Tour che svolgiamo in cooperazione con la Lega Pro, e che ringraziamo come sempre per l’impegno, si affianca l’attività di controllo che Sportradar svolge quotidianamente e h24 su tutte le partite di calcio in Italia e nel resto del mondo”.