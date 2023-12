Calcio: rischio ‘zero tituli’ per Napoli, Serie A e Champions in salita, per bookie ultima spiaggia è Supercoppa

Dicembre 20, 2023

Roma, 20 dic. – (Adnkronos) – L’eliminazione shock in Coppa Italia rischia di proiettare il Napoli verso una stagione da ‘zero tituli’. Pesantissimo lo 0-4 subito in casa contro il Frosinone, arrivato in una stagione nata male e che, nonostante il cambio in panchina con il ritorno di Walter Mazzarri, appare difficilmente “salvabile”. Secondo gli esperti di William Hill e Planetwin365, infatti, il bis in Serie A, dopo lo storico scudetto della passata stagione, appare quasi utopia, proposto rispettivamente a 41 e 51. Discorso simile in Champions League, dove, dopo il sorteggio che ha opposto gli azzurri al Barcellona agli ottavi, la vittoria della coppa da parte del Napoli paga 41 volte la posta. L’unico appiglio per gli uomini di Mazzarri, secondo i bookmakers, sembra essere la Supercoppa Italiana, dove i partenopei si propongono come contendenti numeri uno all’Inter, con la quota del titolo che oscilla tra 2,25 e 2,65.