Calcio: Rocchi, ‘con il Var abbiamo ridotto dell’86% gli errori arbitrali’

Maggio 24, 2022

Firenze, 24 mag. – (Adnkronos) – “Abbiamo ridotto almeno l’86 per cento degli errori che ci sarebbero stati senza la tecnologia”. Lo dice il designatore degli arbitri di Serie A e B, Gianluca Rocchi, nel corso della conferenza stampa di fine stagione a Coverciano. “Arrivare al cento per cento sarebbe bello, ovvio, ma non credo ci si possa riuscire”. In totale, sulle 370 gare di Serie A analizzate – manca l’ultima giornata – i check (cioè i controlli ufficiali) sono stati 2066, che hanno portato a 128 interventi del VAR: soltanto in quattro occasioni la decisione dell’arbitro di campo non è stata modificata dopo l’on field review. Secondo i dati dell’Aia, ci sarebbero stati 128 errori senza Var, mentre con il Var sono scesi a 18.