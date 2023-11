Calcio: Rocchi, ‘Var supporto straordinario, bisogna essere spietati nelle scelte’

Novembre 22, 2023

Roma, 22 nov. (Adnkronos) – “Var? Se ne capisci la filosofia è uno strumento straordinario. Io dico sempre agli arbitri di essere spietati nelle scelte, se vedono un errore bisogna fregarsene di chi è in campo. Il Var è un supporto all’arbitro, non può sostituirlo e non può essere un secondo arbitro”. Queste le parole di Gianluca Rocchi, designatore arbitrale della Serie A, al Social Football Summit. “Se in futuro si potrà arrivare ad una prevalenza dell’arbitro di monitor su quello di campo? Spero di no, ma lo sviluppo è talmente rapido che potrebbe accadere di tutto”.

“Noi siamo un servizio, non i protagonisti della partita. L’errore arbitrale, in altri Paesi, è più accettato, ma è difficile da superare in qualsiasi ambiente, se si vive l’errore come una bocciatura, crolli. Bisogna far capire che si impara dall’errore, il rischio è che fermando gli arbitri per un errore, questi si perdano”, conclude Rocchi.