Calcio: Roma, appuntamento a settembre per rinnovo Zaniolo, Tottenham segue il giallorosso

Giugno 24, 2022

Roma, 24 giu. – (Adnkronos) – Tiago Pinto, general manager della Roma, e Claudio Vigorelli, l’agente di Nicolò Zaniolo si sono dati appuntamento a settembre – una volta chiusa la sessione estiva di calciomercato – per parlare del rinnovo del 22enne attaccante giallorosso, il cui contratto va in scadenza a giugno 2024. Le parti dunque si siederanno di nuovo intorno a un tavolo tra qualche mese, a meno che in queste settimane non arrivino offerte vantaggiose o per la Roma, o per Zaniolo, o per entrambe le parti. Alla finestra c’è il Tottenham. Tiago Pinto ha incontrato Fabio Paratici e hanno parlato di Zaniolo. Nessuna offerta né una vera e propria trattativa, ma Paratici (che stima il giocatore da tempo) e gli Spurs seguono con interesse l’evolversi della situazione. Tra i nomi emersi nella chiacchierata c’è anche quello di Joe Rodon, difensore gallese che José Mourinho ha già allenato in passato, in uscita dal Tottenham.